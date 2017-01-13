Kayseri’deki bombalı saldırıyla ilgili 20 kişi tutuklandı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bindiği halk otobüsüne PKK’nın bombalı araçla düzenlediği ve 14 Mehmetçiğin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili dün adliyeye sevk edilen 22 kişiden 20’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında otobüs şoförü ve 5 asker de var.

17 Aralık’ta Talas Caddesi Erciyes Üniversitesi kampusu önündeki otobüs durağında meydana gelen patlamadan sonra Terörle Mücadele şubesi (TEM) ekiplerince İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa, Van, Adana ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişi, önce Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Burada 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 22 şüpheliden 20’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol koşuluyla serbest kaldı. Yurt dışında oldukları saptanan 3 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı. TUTUKLANANLAR Kayseri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan şüpheliler şunlar: Kenan Çicek, Ekrem Uğur, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Yolcu, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, H. İbrahim Karatay, Hasan Ekici, Fahri Demirbaş, İ.H. Yıldırımçakar, Hamit Eroğlu (patlatılan otobüs sürücüsü), Abdurrahman Çoban (Asker) Semih Aşkan (Asker) Bilal Uluay (Asker) , Bedri Öner ’Asker) Ahmet Akyüz (Asker) Ahmet Kamanlı. İkisi adli kontrol koşuluyla serbest kalan 6 kişi de şunlar: Saldırıyı gerçekleştiren teröristin annesi Hürriyet Yıldırımçakar, otobüsün sahibi Ali Büküm ile Elzem Şırnak, Mehmet Ekici, Sedat Demir ve Mehmet Eroğlu. DHA

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