Kayseri'deki hain saldırıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, ilk ihbarın 08.49'da geldiğini ifade ederken ilk ambulansın da olay yerine 08.56'da ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bugün Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısı ile ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezine ilk ihbar saat 08.49 gelmiştir. İlk ambulansımız olay yerine saat 08.56 da, 7 dakika içinde ulaşmıştır. Toplam 27 ambulans ve 2 UMKE ekibiyle 34 dakikada tüm yaralı gazilerimiz hastanelere ulaştırılmış ve tedavileri sağlanmıştır. Yüce Allah'tan yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize rahmet dileriz." DHA

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