Kayseri'deki hain terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Kayseri'de çarşı izinine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yapılan terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri sürüyor, 6 zanlı serbest bırakıldı.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Gözaltındaki 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan zanlılar arasında, saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığından 4 askerin de bulunduğu öğrenildi. Daha önceki dönemlerde terhis olanların da aralarında bulunduğu 3 bine yakın askerle ilgili inceleme yapan terörle mücadele ekiplerinin 4 askeri gözaltına aldığı, bu askerlerin PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi. AA

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