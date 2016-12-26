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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Kayseri gazisi, patlama anını anlattı

26 Aralık 2016, Pazartesi 14:56
Kayseri'de bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardında memleketi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ne izinli gelen komando er Hakan Şimşekyakar, olay gününü anlattı.

Patlamadan 5 dakika önce çekilen fotoğrafları gösteren gazi asker, "Otobüsün orta bölümünde bulunanların hepsi şehit oldu. Ayaktakiler olmasa o şarapnel parçaları bize gelecekti. Şehitler sayesinde bizler hayattayız. Patlama olmasa arkadaşlarıma nargile ısmarlayacaktım" dedi.

Kayseri'de 17 Aralık cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristin bomba yüklü aracı patlattı. Hain saldırıda 14 asker şehit oldu, aralarında Gaziantepli er Hakan Şimşekyakar'ın da bulunduğu 56 kişi yaralandı, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini kısa dönem olarak yapan Hakan Şimşekyakar, ayak bilekleri ile beline isabet eden şarapnel parçalarının ameliyatla çıkarılması ve tedavisinin tamamlanması ardından taburcu oldu ve raporlu olarak İslahiye'deki babasının evine geldi.

Terhisine 41 gün kalan, Türk bayrağı asılı evinde 'Geçmiş olsun' ziyaretlerini kabul eden Şimşekyakar, olay gününü gözleri dolarak anlattı. Birliklerinden neşe içinde çıktıklarını ve çarşıya gitmek üzere otobüse bindiklerini anlatan Şimşekyakar, şöyle dedi:

"Çarşıya çıkmak için otobüse bindik ve güle oynaya gidiyorduk. Her çarşıya çıktığımızda kısa dönemler olarak hatıra fotoğrafı çektirirdik, otobüste yine öyle yaptık. Kendi aramızda izin saatimizde ne yapacağımızın planlarını yapıyorduk. Arkadaşlarım benden nargile ısmarlamamı istemişlerdi, bende kabul etmiştim. Kendi aramızda bunları konuşurken birden patlama oldu. Olayın şoku ile ilk etapta ben kaza yaptığımızı düşündüm. Camdan fırlamıştım, gözümü açtığımda arkadaşlar bağırıyordu. Bazı arkadaşlarıma elimi uzattım ama şehit olmuşlardı. O an bayılmışım, gözümü hastanede açtım."

Normal şartlarda otobüsün duraklarda durmayarak, çarşıya gittiğini ancak olay günü otobüsteki bir arkadaşlarının ablasının yanına gideceği için durduğunu anlatan Şimşekyakar, "Saldırıyı yapan terörist otobüs durunca son durak olarak düşünerek bombayı patlatmıştır. Merkezde kalabalığın içinde patlatsa, sonuç daha kötü olabilirdi. Olay yeriyle hastane arası yaklaşık 500 metre olması yaralılara müdahaleyi hızlandırdı" dedi. Şimşekyakar, patlamadan 5 dakika önce çektikleri fotoğrafı gösterirken; şehit olan arkadaşlarının isimlerini söyleyerek gözyaşı döktü.

Hain saldırıda yaralanarak gazi olan askerin annesi Ayşe Şimşekyakar da teröre lanet okuyarak, "Hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

Oğlunun gazi olarak kurtulduğu saldırıyı yapan teröristlere lanet okuyan baba Ökkeş Şimşekyakar da terörün bitmesi için herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

DHA

Etiketler: kayseri
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