Kayseri merkezli 18 ilde muvazzaf askeri personele yönelik operasyon

Kayseri merkezli 18 ilde Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Gülen Hareketi şüphelilerinin ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Gülen Hareketi faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce Gülen Hareketinden işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yakalanan bazı zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği belirtildi. AA

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