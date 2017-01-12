Kayseri saldırısıyla ilgili 5 asker tutuklandı

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili olarak 5 asker için tutuklama kararı verildi

Kayseride çarşı izinine çıkan 14 askerin şehit olduğu halk otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada 5 asker tutuklandı. 5 asker, "Terör örgütüne yardım etmek, bilgi taşımak, askerlik bilgilerini aktarmaktan" tutuklandı. Kayseri'de, 17 Aralık 2016 sabahı 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin aralarında 5 askerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 kişi adliyeye sevkedildi. 4 kişi savcılıktan adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 22 kişi tutuklanması istemiyle 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Askerlerin tugaydan hareket saatlerini, geliş ve gidiş güzergahlarını sosyal medyadan örgüt mensuplarına bildirdikleri iddia edilen ve henüz terhis almayan komando erler Abdurrahman Ç., Semih A. ve Ahmet A. komando onbaşı Bilal U. komando çavuş Bedri Ö. "Terör örgütüne yardım etmek, bilgi taşımak, askerlik bilgilerini aktarmaktan" tutuklandı. Mahkemede 17 kişinin sorgusu sürüyor.

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