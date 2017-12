Kayseri, şehitlerini andı

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da askerlerin bulunduğu otobüse teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, saldırıda şehit olan Mesut Yaşar’ın ailesi ve yaralanan gazi askerlerin katılımıyla anıldı.

Kayseri’de, 17 Aralık 2016’da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker anıldı. Saldırıda şehit olan Mesut Yaşar’ın ailesi, yaralanan gazi askerler ve vatandaşlar, saldırının yaşandığı yere sabahın erken saatlerinde geldi. Saldırının yaşandığı 08.50’de saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gazi asker Hakan Şimşekyakar, 15 arkadaşlarını kaybettikleri yere, bir yıl sonra 20 gazi arkadaşıyla geldiklerini söyledi. Şehit arkadaşlarının acısını halen ilk günkü gibi içlerinde hissettiklerini vurgulayan Şimşekyakar, “Dağda, ovada, bayırda karşımıza çıkmaya cesaret edemeyen kalleşler, alçakça bir bomba patlatarak 15 askerimizi şehit ettiler. Kardeşlerimiz, peygamberlik mertebesinden sonra olan şehitlik mertebesine yükseldi. Orada inşallah bizlere, gazilere şefaatçi olurlar. Bizlere siper olan ve şehit olan kardeşlerimiz için buraya geldik.” dedi.

‘BİZİ TEK İNCİTEN UNUTULMAK OLUR’

Şehit olan arkadaşlarını unutturmamak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Şimşekyakar, “Şu an burada, bu vakitte, bu anı, bu zamanı, bu durumu yaşamak ve yaşattırmak için ayrı ayrı memleketlerden geldik. Yıllar geçse de zaman zaman hatırlanmak ve unutulmamak istiyoruz. Bizi tek inciten, unutulmak olur. Unutulmamak için de elimizden geleni yapacağız. Bizler hain saldırı sonucunda şehit olarak, yaralanarak bu vatana mal olmuş insanlarız. Kalleşleri sevindirmeyeceğiz. Her zaman dik olacağız. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Biz bu şerefle ömür boyu yaşayacağız ve gururla madalyamız olan yara izlerini taşıyacağız. Bu şeref her Türk askerine nasip olacak bir mertebe ama bu kalleşçe olamamalı. Bu vatanı bölücü, gerici gruplara yedirmemeliyiz. Bu vatan bir, bu bayrak bir, bu millet bir.” dedi. Gaziler daha sonra şehit askerlerinin isimlerini okuyarak “yoklama” yaptı.