"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Kayseri Valisi Kamçı: Teröristin kimliği belli

19 Aralık 2016, Pazartesi 14:07
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşı iznine çıkan askerlere patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 40 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Saldırının ardından 55 yaralının tedavi altına alındığını ifade eden Kamçı, şöyle konuştu:

"55 yaralımız vardı, 15 yaralımız taburcu oldu. Şu anda durumu ağır olan, ciddi olan 3 yaralımız var. Yaralılarımızın yakınlarıyla alakalı tüm önlemler alındı. Bu anlamda ben tüm Kayserililere teşekkür ediyorum. Bizler Büyükşehir Belediyemizle bir oteli kapatmıştık ama vatandaşlarımız 'her şeyimizle hizmetinizdeyiz' diye müracaatları oldu. Vatandaşımız yemeklerini veriyor, ilgileniyor, hiçbir problemimiz yok. Sadece tedavileri sürüyor."

Kamçı, soruşturmada gelinen son aşamayla ilgili soruya, "15'in üzerinde kişi gözaltında şu anda, teröristin kimliği belli." yanıtını verdi.

"Gözaltına alınmalar devam edebilir"

Otobüs şoförünün gözaltında olup olmadığını soru üzerine Vali Kamçı, "Olabilir, gözaltına alınan herkes suçlu veya suçsuzdur demek mümkün değil. Bu işi yapan 15 kişi değildir herhalde, yani bir iki üç kişidir. O nedenle gözaltına alınmalar devam edebilir, daha başkaları da çıkabilir. Alınmış olanların hiç alakası olmayabilir de. Benim bir şey söylemem mümkün değil, buna adli makamlar karar verecek. Tekrar başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Patlamadan sonra sosyal medyadan terörü öven yayın yapanların gerekli cezayı alacağını da kaydeden Kamçı, şöyle konuştu:

"Gerekli işlemler yapılıyor. Hiç kimse böyle bir vatan hainliğini övemez. Vatan hainliğini öven, takdir eden onu iyi şekilde göstermeye çalışan da vatan hainlerden birisidir demek. Onlarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. Hiç kimseye müsamaha etmemiz mümkün değil. Bu vatanımızın birliği, bütünlüğü için gereken ne ise o yapılacaktır."

AA

Etiketler: kayseri, terör saldırısı, gözaltı
Okunma Sayısı: 455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.