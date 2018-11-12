Kayyum atanan belediyelerin borcu yüzde 85 arttı

Sayıştay, üçü büyükşehir olmak üzere, kayyum atanan 13 belediyede toplam 196 usulsüzlük tespit etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her ay yayınlanan Kamu Borç Yönetimi Raporu’na göre kayyım atanan Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyelerin hazineye borçlanması yüzde 85 arttı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki yerel yönetimler partisi DBP'nin şuana kadar 102 belediyesinden 95'ine kayyım atandı. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ismi sistem değişikliğiyle 2 ay önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrildi.

Bakanlığın "Kamu Borç Yönetimi Raporu"nda kayyım atanan 95 belediyeden Batman ve Siirt Belediyeleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yer alıyor.

Kayyımın atanmadığı Ocak 2016 tarihinde Batman Belediye 'sinin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na borcu 66 Milyon TL, Siirt Belediyesi'nin 17 Milyon TL, Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün borcu ise 93 Milyon TL'yken, kayyımın atandığı Eylül 2016 tarihine kadar, aradaki 9 ay boyunca Batman Belediyesi ve Siirt Belediyesi'nin borcu değişmezken Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün borcu 1 Milyon TL azalarak 92 Milyon TL olarak kaldı. Kayyımların atanmasından 3 ay sonra, "Aralık 2016 Kamu Borç Yönetimi Raporu"nda Batman Belediyesi'nin borcu 5 milyon TL artarak 71, Siirt Belediyesi'nin 1 milyon TL artarak 18 ve Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün borcu da 9 milyon TL artarak 101 Milyon TL'ye ulaştı.