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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

KDK'ya 6 yılda 59 bin başvuru

12 Şubat 2019, Salı 12:37
Kamu Denetçiliği Kurumuna, 6 yıllık süreçte toplam 59 bin 567 şikayet başvurusu yapıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), 6 yıllık süreçte toplam 59 bin 567 şikayet başvurusu yapıldı. Kuruma 2018'de en çok çalışma ve sosyal güvenlik ile kamu personel rejimi konularında başvuruda bulunulurken, en az şikayet ise kadın hakları konusunda geldi.

KDK'nin 2018 Yıllık Raporunda kuruma yapılan başvuru istatistiklerine yer verildi.

KDK tarafından kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin şikayet mekanizması oluşturularak 29 Mart 2013'ten bu yana elden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru aracılığıyla şikayet başvuruları alınmaya başlandı.

Kuruma 2013'te 7 bin 638, 2014'te 5 bin 639, 2015'te 6 bin 55, 2016'da 5 bin 519, 2017'de 17 bin 131, 2018'de 17 bin 585 olmak üzere 6 yıllık süreçte toplam 59 bin 567 şikayet başvurusu yapıldı.

2018'de yapılan başvuruların yüzde 76,71'i e-Başvuru sistemiyle, yüzde 14,51'i ise posta yoluyla gerçekleştirildi.

Çocuk haklarına ilişkin başvurularda rekor artış

Başvurularda en fazla artış yüzde 220,8 ile çocuk hakları, yüzde 121,2 ile çalışma ve sosyal güvenlik, yüzde 110,1 ile nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları alanlarında yaşandı.

Çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin başvurularda yaşanan artışta, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınması konusunda uyuşmazlıklara yönelik başvuruların, çocuk hakları alanında gerçekleşen ciddi artışta ise 2018'de çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin etkili olduğu belirtildi.

KDK'den "dostane" çözüm

KDK, incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından şikayetlere ilişkin başta bakanlıklar olmak üzere ilgili kurumlara, aralarında mevzuat değişikliklerinin de bulunduğu tavsiye kararları gönderdi.

Kurum, bazı başvurularla ilgili idarelerle "dostane çözüm yolu"na giderek sorunları çözüme kavuşturdu.

En fazla başvuru İstanbul'dan

Başvuruların en fazla yapıldığı il İstanbul olurken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.

KDK'de 2018'de 17 bin 585, 2017'den devreden 4 bin 62 olmak üzere toplam 21 bin 647 şikayet başvurusu değerlendirilmek üzere işleme alındı.

Bunlardan 17 bin 615'i sonuçlandırılırken, 4 bin 32 şikayet başvurusunun incelemesi sürüyor.

AA

Etiketler: KDK, Türkiye, başvuru, sosyal güvenlik
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