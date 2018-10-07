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7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

KDK’ya dört bir yandan şikâyet yağıyor

07 Ekim 2018, Pazar 20:15
Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşlar, döviz kurundaki artışı bahane ederek ürünleri yüksek fiyattan satanları Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) şikâyet etti.

KDK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumunun kapısını son zamanlarda en çok dolardaki yükselişi bahane ederek haksız zam yapanlar yüzünden mağdur olan vatandaşlar çaldı. Onlarca şikâyet alan kurum, başvuruları hızla sonuçlandırmak için gerekli birimlerle irtibata geçti.  KDK’ye başvuru yapan vatandaşlar market, kantin, pazarlar ve dükkân sahiplerini şikâyet etti. Türkiye’nin dört bir yanından KDK’ye çok sayıda şikâyet ulaştı. Ankara’dan bir vatandaş çocuk bezi fiyatlarının dolardaki yükseliş bahane edilerek bir hafta içerisinde yüzde 50 zamlandığını belirtti. İstanbul Sultangazi’den KDK’ye başvuran başka bir vatandaş, ilçedeki marketlerde ürünlerin hızla zamlandığını, bu zamlar hakkaniyetli ise market sahiplerinin çalışanlarına da aynı oranda zam yapması gerektiğini ifade ederek, yetkililerden denetim yapmalarını istedi.

AA

Etiketler: kdk, şikayet, döviz
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