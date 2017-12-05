Kediye işkence yapan asker hakkında yeni gelişme

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı belirlenen askere en üst sınırdan disiplin cezası verildiği, bu nedenle terhisine sayılı günler kalan söz konusu personelin askerlik süresinin uzadığı öğrenildi.

Erzincan Orduevi'nde bir askerin kediye işkence yaptığı görüntülere yönelik başlatılan inceleme tamamlandı. Buna göre 3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu askere erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezasının en üst sınırı uygulandı. Halen birliğinde bulunan personelin ceza nedeniyle terhisine sayılı günler kala askerlik süresi uzadı. AA

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