Kefaletle tahliye edilen eski Bursa valisine ev hapsi cezası verildi

Gülen ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle mahkemenin Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın 50’şer bin lira kefaletle tutuksuz yarılanmak üzere tahliye edilmesi kararına, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itiraz sonuçlandı. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Şahabettin Harput’a ev hapsi verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, 2016 Ağustos’unda çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, aralarında Harput’un da bulunduğu 27’si tutuklu, 60 sanık hakkında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde,10’ar yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput’un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 13’ü tahliye edildi. Harput’un aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu, 60 sanıklı davaya geçen Çarşamba günü devam edildi. Duruşma sonunda, mahkeme savcısının tutukluluk hallerinin devamını talep etmesine karşın, mahkeme heyeti, sağlık problemleri ve ilerleyen yaşlarını gerekçe göstererek Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan’ın 50’şer bin lira kefalet karşılığı tahliyelerine karar verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara bir üst mahkeme olan Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ederek, 3 sanığın tekrar tutuklanmasını istedi. Şahabettin Harput ve 2 tutuklu sanık dün akşam saatlerinde 50’şer bin TL kefaletin yatırılmasının ardından tahliye edilirken, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendirdi. Mahkeme heyeti, Şahabettin Harput ile Ali Kemal Turhan’a ev hapsi verirken, Mehmet Ali Yayıkçı için yapılan itirazı ise reddetti. Yargılamaya eylül ayında devam edileceği belirtildi. Sputnik Türkiye

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