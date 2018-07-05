Kefaretle tahliyeye itiraz edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak 50’şer bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

Bu arada, Şahabettin Harput’un, avukatları aracıyla kefaleti yatırdığı belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Ağustos ayında çıkartıldığı mahkemece ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Şahabettin Harput’un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 13’ü tahliye edildi. Kefaleti yatırdı Duruşma sonunda, mahkeme savcısının tutukluluk hallerinin devamını talep etmesine karşın mahkeme heyeti, sağlık problemleri ve yaşları dikkate alınarak Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turan’ın 50’şer bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi, duruşmayı Eylül ayına erteledi. Bu gelişmenin ardından Şahabatten Harput’un avukatları, istenilen 50 bin liralık kefaleti yatırdı. Mahkemenin tahliye kararına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazın 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde inceleneceği öğrenildi. DHA

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