Kefercenne kasabası da ele geçirildi

Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şaran beldesine ait Kefercenne kasabası ele geçirildi.

Operasyonlar sıcak çatışmalar devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940 oldu DHA

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