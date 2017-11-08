Kelepçeye tazminat

Anayasa Mahkemesi, bir hükümlünün, belirli bir süre kelepçeli olarak müşahede odasında tutulmasında kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, bir hükümlünün, belirli bir süre kelepçeli olarak müşahede odasında tutulmasında kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Tekirdağ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaralama suçundan hükümlü olarak bulunan ve bel rahatsızlığı yaşayan başvurucunun, hastaneye sevk talebi kurum doktoru tarafından reddedildi. Bunun üzerine başvurucu, kurum doktoruna saldırıda bulundu. Olaydan bir gün sonra sayım için koğuşa giden infaz koruma memurları ile başvurucu arasında da tartışma yaşandı. İnfaz koruma memurları tarafından olay günü tutulan tutanağa göre başvurucu, raporu olduğunu ve hastaneye sevk işlemlerinin yapılması gerektiğini belirterek, sayım için gelen infaz koruma memurlarına elindeki dilekçeleri fırlatarak hakaret etti. Başvurucu, taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle kendisine ve etrafa zarar vermesini engellemek amacıyla kelepçelenerek müşahede odasına götürüldü.

Olayda kötü muamele yasağının ihlâl edildiğine hükmedildi

Hükümlü ise Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçesinde, infaz koruma memurlarının kendisine saldırarak hakaret ettiğini, müşahede odasına kelepçeli konulduğunu, el ve ayaklarının şiştiğini öne sürerek, infaz koruma memurlarından şikâyetçi oldu. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, başvurucunun alınan doktor raporunda bileklerinde cilt sıyrıklarına rastlandığı belirtildi. İnfaz koruma memurları, hükümlüye vurmadıklarını, kelepçeleri de çok sıkmadıklarını söyledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesinin ardından başvurucu, Anayasa Mahkemesine şahsî başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, yaşanan olayda kötü muamele yasağının ihlâl edildiğine hükmederek başvurucuya 10 bin lira manevî tazminat ödenmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi, kötü muamele yasağının ihlâlinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.