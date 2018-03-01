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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Kelime-i şehadet getirirken titriyordu

01 Mart 2018, Perşembe
Edremit İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, Makedonya’da bir üniversitede öğretim üyesi olan Slavica Jakimovska’nın, müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, “Kelime-i şehadet getirirken titrediğini gördük” dedi.

Makedonya’da bir üniversitede öğretim üyesi olan Slavica Jakimovska, turistik gezi için geldiği Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle Müslüman oldu. Makedonya’daki Avrupa Üniversitesinde öğretim üyesi olan Jakimovska, Edremit İlçe Müftülüğü’ne giderek, İslâm dinini seçtiğini ve Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Bunun üzerine Jakimovska, müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Törenin ardından “Müşfika” adını alan Jakimovska, yaptığı açıklamada, eğitim için Türkiye’den ülkesine gelen bir öğrencisinden İslâm dini hakkında bilgi aldığını ve etkilendiğini belirterek, ardından Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.      

Mekke, medineye gitmek istiyorum

Üsküp’te yaşayan Müslümanları ziyaretinde de onların misafirperverliğinden etkilenmesinin İslâm dinini seçmekte önemli rolü olduğunu anlatan Jakimovska, ardından Kur’ân-ı Kerîm’in Makedon dilindeki mealini iki kere okuduğunu da anlattı. Kelime-i Şehadet getiren Jakimovska, ilk isteğinin de Mekke ve Medine’ye gitmek olduğunu belirtti. İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas da törenin ardından Jakimovska’ya “Şimdi kardeş olduk, artık biz kardeşiz. Şu andan itibaren başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere bütün Müslümanların kardeşi oldunuz.” dedi.

Kelime-i Şehadet getirirken titrediğini gördük

Bugüne kadar birçok ihtida merasimlerine şahitlik yaptıklarını ifade eden Arvas, şunları kaydetti: “Farklı dinlere mensup ve hatta ateist olan nicelerin İslâm diniyle şereflendiğine şahit olduk. Ancak Edremit Müftülüğümüze  müracaat ederek Müslüman olmak istediğini ifade eden Makedon akademisyenin, bir üniversitede öğretim üyesi olan bir kişinin İslâm’ı seçişi ve onun ihtida merasimindeki samimiyeti bizi çok etkiledi. Bir Türk mesai arkadaşı vasıtasıyla İslâm’a merak salmış. İslâm hakkında ondan bilgi almış. Kendisi, Makedonca’ya çevrilen Kur’ân-ı Kerîm’i iki kez hatim etmiş. Kelime-i Şehadet getirirken titrediğini gördük. Biz de bu samimî ihtidanın sonunda çok mutlu olduk.”  Arvas, daha sonra Jakimovska’ya Kiril alfabesiyle ve Fransızca kaleme  alınmış Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kitapları, başörtüsü ve seccade  hediye etti.            

AA

Etiketler: ihtida
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