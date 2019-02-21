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22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Kemal Karpat ABD’de vefat etti

21 Şubat 2019, Perşembe 18:00
Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’ın ABD’nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında vefat ettiği bildirildi.

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, yaptığı açıklamada, “Kemal Karpat hoca çarşamba akşamı 18.40 sularında, Madison’da vefat etti” dedi. Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Karpat’ın Wisconsin Hastanesinde tedavi gördüğü esnada vefat ettğini belirten Acar, Karpat’ın ölüm sebebinin yaşına bağlı çoklu organ yetmezliği olduğunu söyledi. Karpat’ın cenazesinin nakil işlemlerine başlandığını ifade eden Acar, Karpat’ın 96. doğum gününü 15 Şubat’ta birlikte kutladıklarını hatırlattı. Karpat’ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.

Kemal Karpat kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957'de tamamladı. Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı. Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı.

AA

Etiketler: kemal karpat
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