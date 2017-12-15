Kemal Kurkut'u öldüren polisin görevde olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'da 2017 Nevruz kutlamalarının yapıldığı alana girmek isterken sırtından vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u vuran polisin hala görevde olduğu ortaya çıktı. Polisin tutuklanma talebi de reddedildi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dün ilk duruşması görüldü.

Duruşmaya Kurkut ailesinin yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve avukat katıldı. Sanık polis ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. İddianamenin okunmasının ardından sanık Y.Ş'nin ifadesi alındı.

VURUP, GÖREV ALANINA GERİ DÖNMÜŞ

Y.Ş., infazdan sonra 3 ay açığa alındığını, ardından ise göreve başladığını söyledi. Y.Ş., Kurkut’a doğru 2 el ateş ettiğini, ayağını hedef alarak vurduğunu iddia etti. Polis, Kurkut’u vurduktan sonra Nevruz alanındaki görevinin başına döndüğünü anlattı. Bu ifade sırasında ise Kemal Kurkut’un annesi Secan Kurkut fenalaşınca salondan çıkarıldı.

VİDEO KAYITLARI VERİLMEDİ

Kemal Kurkut'un avukatlarından Reyhan Yalçındağ, soruşturma aşamasında ve iddianamenin kabulünden bugüne kadar onay gününe dair video kayıtlarının kendilerine verilmediğini belirterek, "Israrla video kayıtları bizden kaçırılıyor. Bu ülkede insanlar düşüncelerini söylediği için tutuklandı hapse girdi, insan öldüren bir kişi ise sadece 3 ay açığa alınıyor akabinde görevine tekrar geri dönüyor. Sanık polisin tutuklanması gerektiği açıktır" dedi.

FOTOĞRAFI ÇEKEN GAZETECİNİN EVİ BASILDI

Haber ajanslarının 'canlı bomba şüphesiyle bir kişi vuruldu' demesinin ardından çektiği fotoğraflar ile olayı ortaya çıkaran gazeteci Abdurrahman Gök de duruşmada dinlendi. Gök, silah sesini duyar duymaz 26 kare fotoğraf çektiğini belirterek, "Akabinde elinde silah bulunan bir polis beni alandan çıkardı. Fotoğrafları korumak için hafıza kartını çıkardım. Bir iki dakika sonra bir polis gelip beni başka bir alana götürdüler. Görüntü çektiğimi ve bu görüntüleri onlara teslim etmemi söylediler. Bende görüntü çekmediğimi söyledim. Olay tarihinden sonra terörle mücadeleden bir ekip evimi bastı.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin kabulünün ardından, hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Y.Ş. için yapılan tutuklama istemi ise mahkemece kabul edilmemişti. Duruşmada sanık ve tanığın beyanının alınmasının ardından duruşma savcısı, sanık polisin tutuklanma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanık polisin tutuklanmasını reddetti. Davayı 26 Nisan 2018 tarihine erteledi.