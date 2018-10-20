'Kemalist ideolojiyi zorla okutmak dayatma ve zulümdür'

İstanbul'da Özgür-Der üyesi bir grup, Danıştay'ın "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin kararını protesto etti.

İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Özgür-Der üyeleri, ellerinde "Danıştay'ın ant kararı bürokratik oligarşinin sesidir", "Ant zulmünün hortlamasına hayır" yazılı pankartlarla gösteri düzenledi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, burada yaptığı açıklamada, Kemalist ideolojiyi benimseyen çevreler olduğu gibi bu ideolojiyi reddeden, benimsemeyen kesimlerin de bulunduğunu söyledi.

Kemalist anlayışın amentüsü sayılabilecek bir metni her sabah bütün çocuklara zorla okutmanın dayatma ve zulüm olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"İsteyen okusun. İsteyen bütün çocuklarına bunu okutsun. Ama biz bunu kabul etmediğimizi yıllardır haykırıyoruz. İslami çevreler, dindar camia çocuklarına bu dayatmanın yapılmasından şikayetçiler. Nasıl olur da başkalarının çocuklarına zorla her gün bu metni okutmaya kendinizi hak sahibi görürsünüz? Bu açık bir şekilde dayatmacılıktır, zorbalıktır, zulümdür."