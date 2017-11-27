Kemalizm'e sarıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve bazı AKP’li vekillerin son dönemlerde her konuşmalarında yer verdikleri ‘Kemalizm söylemleri’ dikkat çekici bulunurken, çare olarak Kemalizm’e sarılmaları ibret verici olarak yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal’e ne ordumuza ne de bu ülkenin başka herhangi bir değerine dil uzatılmasına asla müsaade etmeyiz” derken AKP’li Çiğdem Karaaslan ise “Bizi hedefe koyanlar bakıyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk’ü de koyuyorlar, Recep Tayyip Erdoğan’ı da koyuyorlar” ifadelerini kullandı. Bu ifadeler son dönemde yaşanan Kemalizm dönüşünün tezahürü olarak yorumlandı.

Tepkimizi ortaya koyarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda partililere hitap etti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizim inancımızda bırakın zulme destek olmayı, zulme rıza göstermek, tepkisiz kalmak da zulümdür. Biz asla birileri gibi sağ yanağımıza vurulduğunda, sol yanağımızı çevirenlerden olamayız. Biz, sırf kendi siyasi istikbalimiz, ikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan hakaretleri, saldırıları sineye çekemeyiz. Şayet bir haksızlık varsa, birisi ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi ortaya koyarız. Ne şahsımıza ne Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal’e ne ordumuza ne de bu ülkenin başka herhangi bir değerine dil uzatılmasına asla müsaade etmeyiz. Hele hele bu aziz milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin.”

‘Cumhuriyetimizin kurucusunu hedefe koyuyorlar’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Samsun’da yaptığı konuşmasında, “Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak zorundayız, başka şansımız yok. Bizi hedefe koyanlar bakıyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk’ü de koyuyorlar, Recep Tayyip Erdoğan’ı da koyuyorlar. Son olayda yaşadığımız gibi” diye konuştu. Türkiye’nin değerlerine sahip çıkması gerektiğine işaret eden Karaaslan, “Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak zorundayız, başka şansımız yok. Bizi hedefe koyanlar bakıyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk’ü de koyuyorlar, Recep Tayyip Erdoğan’ı da koyuyorlar. Son olayda yaşadığımız gibi. Bize düşman olanlar, bizim bütün değerlerimize düşman oluyorlar. Kimi zaman Peygamberimizi karikatürlerle hedefe koyuyorlar, kimi zaman liderimizi, kimi zaman Cumhuriyetimizin kurucusunu, kimi zaman halkımızı, kimi zaman da Avrupa’ya gitmiş bakanımızı” ifadelerini kullandı.