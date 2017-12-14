Kemalizm konferansına katılım dayatması

Tire Kaymakamlığı ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ konulu bir konferansa 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımını zorunlu kıldı.

Kemalizm propagandasının yapılacağı konferansa katılım için tüm lise müdürlüklerine yazılan resmi yazıda şu ifadeler yer aldı; “Belediyemiz Kültür ev Sosyal İşler Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü işbirliğiyle; ortaöğretim 11. ve 12. sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine Prof. Dr. Hakkı UYAR tarafından “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferans verileceği ilgili(a) yazı ile bildirilmiş ve aşağıda isimleri yazılı okul öğrencilerinin öğretmenleri refakatinde katılmaları ilgi(b) Olur ile uygun görülmüştür. Ancak; konferansın tarihi ve yeri ilgi(b) Olurda sehven belirtilmediği görülmüştür. Bu nedenle: 08 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.00 ‘de Tire Belediye Kültür Salonunda yapılacak olan konferansa, aşağıda isimleri yazılı lise öğrencilerinin, idareci veya öğretmenleri refakatinde belirtilen tarih ve saatte söz konusu konferansa katılmalarını ve belirtilen sürede idareci/öğretmenlerin görevli- izinli, öğrencilerin ise izinli sayılmalarının uygun görüldüğüne dair ilgi(ç) Olur ilişikte gönderilmiştir. Ekli olur doğrultusunda gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.”

Hangi okuldan kaç öğrenci katılacağı belirtildi

Okul isimlerinin de sıralandığı yazıda hangi okulda kaç öğrencinin katılacağı da sayı olarak belirtildi. Konferansa katılması zorunlu olan liseler ve öğrenci sayıları şu şekilde sıralandı; Anadolu İmam Hatip Lisesi (20), Ersan Kirazoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (20), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (20), Kutsan Anadolu Lisesi (25), Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi (25), Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi (25), Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (20), İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (20), Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi (25), Özel Taç Temel Lisesi (20), Özel Öbek Boğaziçi Temel Lisesi (20). Haber Merkezi