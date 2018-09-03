'Kendi para birimimizle ticaret yapılmasını öneriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ticarette dolara bağımlılığa ilişkin, "Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne katıldı Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası ticarette dolara bağımlılığa ilişkin "Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz." ifadesini kullandı. AA

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