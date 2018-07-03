"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Kentsel dönüşüm mağdurları eylemde

03 Temmuz 2018, Salı
İstanbul Kadıköy’deki kentsel dönüşüm mağdurları başlattıkları eylemde kandırıldıklarını iddia etti ve “Yetkililer bizi kültürümüzden, insanlıktan, İslam’dan uzaklaştırdılar” dedi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm mağdurları seslerini duyurmak için çadır kurdu. Evleri yıkılıp dairelerini alamayanlar ve para verip yeni yapılacak sitelerde daire alamayanlar çadırlarda gece gündüz bekleyişlerini sürdürüyor. Aileler bir yılı aşkın süredir kira yardımı alamadıklarını ve kandırıldıklarını söylüyor. Kadıköy’ün Fikirtepe mahallesinde “Çadır eylemi”ne başlayan kentsel dönüşüm mağdurları gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazete Duvar’da yer alan habere göre Kadıköy’ün Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları 6 yıldır sürüyor. 100 bin kişiyi etkileyen kentsel dönüşüm kararının ardından medyada “Bu mahallede yaşayan yurttaşlara milli piyango vurdu” haberleri sıkça yer aldı. Mahalleliler ise şimdi “Kandırıldık” diyor.

‘Buraya 30 yılımı verdim’

20 gün önce haklarını alana kadar Dumlupınar Mahallesi’nde çadır kurmaya karar veren mahalleliler şimdi yetkililere seslerini duyurmak istiyor. Yıllar önce 3+1 dairesi olan bugün ise kirasını ödeyemeyen Rıza Gün; “Yıllarca daire boyayarak burada bir ev alabildim. Daire alınca ‘Hayatımızı kurtardık’ dedik şimdi bunu da kaybettik. Şu an bin 600 lira maaş alıyorum ama bin 200 lira kira ödüyorum. Böyle bir şey olabilir mi hiç?” dedi. “Buraya 30 yılımı verdim” diyen Gün, “Çocuklarımla birlikte 3+1 dairemizde çok güzel bir hayatımız vardı. Eğer bizim hakkımızı devlet aramazsa hakkımızı kim arayacak? 66 yaşıma geldim. Bu yaşımdan sonra ne yapabilirim? Burada komşularımızla birlikte çok mutlu bir hayat yaşıyorduk. Keşke o ‘çürük’ dedikleri evlerimiz üzerimize yıkılsaydı. Bu durumdan daha iyiydi. Binalarımızı güçlendirirdik yine yaşardık” diye konuştu.

‘Kültürümüzü kaybettik’

Bu durumun büyün ailesini olumsuz etkilediğini dile getiren Rıza Gün, “Bizim burada yaşamamıza izin vermediler. Kültürümüzü, komşularımızı kaybettik. Bizler burada bir aile gibiydik. Biz kültürümüzden, insanlıktan, İslam’dan uzaklaştırdılar. Bizi dolandırdılar, yalan söylediler. Hiç olmazsa 3+1 dairem vardı. Şimdi 1+1 daire bile alamıyorum” dedi.

35 bin TL daha istiyorlar

Kendisinden 35 bin lira daha istendiğini aktaran Gün, şunları söyledi: “Daha ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. Bize söz verildi. Ama sözler sadece sözde kaldı. Elimize belge almadık. Üstüne benden 35 bin TL para istediler. Bankadan kredi çekecektim. Sonra da o parayı ödemeye çalışacaktım. Eşim yaşadığı stresten dolayı artık konuşamıyor. Hafıza kaybı yaşıyor… Huzur bırakmadılar bizde. Hayatımızla oynadılar. Bu durum artık düzelsin. Bizim durumumuzu görüyorlar. İnsanlar sesimize ses versin, yetkililer artık bu olaya el atsın.”

Haber Merkezi

Etiketler: İstanbul, Kadıköy, kentsel dönüşüm, kültür
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Medya nereye gidiyor?

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

    İnancımız bunu gerektiriyor

    İhracat da ithalat da azaldı

    Yeni sistem öğrencileri zorladı

    Ermenistan: Türk-Ermeni ilişkilerinde herhangi bir gelişme beklenmiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı

    Belçika geriden gelerek çeyrek finale adını yazdırdı

    Suudi Arabistan'dan İsrail'i 'kınadı'

    Mazbatasını alan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan önemli açıklamalar

    ABD vatandaşı emekli asker Müslüman oldu

    UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı

    Muharrem İnce 24 Haziran akşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu

    Almanya hükümetindeki 'göçmen' çatlağı büyüyor

    AİHM’den 17 yıl sonra ihlal kararı

    Çeyrek finale, güçlü Meksika'yı mağlup eden Brezilya yükseldi

    Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

    TBMM Başkanı Kahraman: Her seçimin zamanında olması gerektiğine inanıyorum

    AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlar
    Genel

    27 Mayıs’ta ihraç edilmişti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
    Genel

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmak yaramıyor
    Genel

    İnancımız bunu gerektiriyor
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşanmış hayat hikâyesi
    Genel

    Medya nereye gidiyor?
    Cevher İLHAN

    Kandil ne oldu?
    Genel

    Kemer sıkma operasyonları başlayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.