Kentsel dönüşüm mağdurları eylemde

İstanbul Kadıköy’deki kentsel dönüşüm mağdurları başlattıkları eylemde kandırıldıklarını iddia etti ve “Yetkililer bizi kültürümüzden, insanlıktan, İslam’dan uzaklaştırdılar” dedi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm mağdurları seslerini duyurmak için çadır kurdu. Evleri yıkılıp dairelerini alamayanlar ve para verip yeni yapılacak sitelerde daire alamayanlar çadırlarda gece gündüz bekleyişlerini sürdürüyor. Aileler bir yılı aşkın süredir kira yardımı alamadıklarını ve kandırıldıklarını söylüyor. Kadıköy’ün Fikirtepe mahallesinde “Çadır eylemi”ne başlayan kentsel dönüşüm mağdurları gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazete Duvar’da yer alan habere göre Kadıköy’ün Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları 6 yıldır sürüyor. 100 bin kişiyi etkileyen kentsel dönüşüm kararının ardından medyada “Bu mahallede yaşayan yurttaşlara milli piyango vurdu” haberleri sıkça yer aldı. Mahalleliler ise şimdi “Kandırıldık” diyor.

‘Buraya 30 yılımı verdim’

20 gün önce haklarını alana kadar Dumlupınar Mahallesi’nde çadır kurmaya karar veren mahalleliler şimdi yetkililere seslerini duyurmak istiyor. Yıllar önce 3+1 dairesi olan bugün ise kirasını ödeyemeyen Rıza Gün; “Yıllarca daire boyayarak burada bir ev alabildim. Daire alınca ‘Hayatımızı kurtardık’ dedik şimdi bunu da kaybettik. Şu an bin 600 lira maaş alıyorum ama bin 200 lira kira ödüyorum. Böyle bir şey olabilir mi hiç?” dedi. “Buraya 30 yılımı verdim” diyen Gün, “Çocuklarımla birlikte 3+1 dairemizde çok güzel bir hayatımız vardı. Eğer bizim hakkımızı devlet aramazsa hakkımızı kim arayacak? 66 yaşıma geldim. Bu yaşımdan sonra ne yapabilirim? Burada komşularımızla birlikte çok mutlu bir hayat yaşıyorduk. Keşke o ‘çürük’ dedikleri evlerimiz üzerimize yıkılsaydı. Bu durumdan daha iyiydi. Binalarımızı güçlendirirdik yine yaşardık” diye konuştu.

‘Kültürümüzü kaybettik’

Bu durumun büyün ailesini olumsuz etkilediğini dile getiren Rıza Gün, “Bizim burada yaşamamıza izin vermediler. Kültürümüzü, komşularımızı kaybettik. Bizler burada bir aile gibiydik. Biz kültürümüzden, insanlıktan, İslam’dan uzaklaştırdılar. Bizi dolandırdılar, yalan söylediler. Hiç olmazsa 3+1 dairem vardı. Şimdi 1+1 daire bile alamıyorum” dedi.

35 bin TL daha istiyorlar

Kendisinden 35 bin lira daha istendiğini aktaran Gün, şunları söyledi: “Daha ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. Bize söz verildi. Ama sözler sadece sözde kaldı. Elimize belge almadık. Üstüne benden 35 bin TL para istediler. Bankadan kredi çekecektim. Sonra da o parayı ödemeye çalışacaktım. Eşim yaşadığı stresten dolayı artık konuşamıyor. Hafıza kaybı yaşıyor… Huzur bırakmadılar bizde. Hayatımızla oynadılar. Bu durum artık düzelsin. Bizim durumumuzu görüyorlar. İnsanlar sesimize ses versin, yetkililer artık bu olaya el atsın.”