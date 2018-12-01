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'Kerkük'teki Kayseri Çarşısı kasıtlı ateşe verildi'

01 Aralık 2018, Cumartesi 16:15
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, Irak'ın Kerkük kent merkezindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda geçen ay meydana gelen yangının kundaklama olduğunu ve çarşının kasıtlı ateşe verildiğini savundu.

Ankara'daki Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde, geçen ay Kayseri Çarşısı'nda meydana gelen yangına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Iraklı Türkmenler, toplantı öncesi, Kayseri Çarşısı ve yakın zamanda yıkılan diğer tarihi eserlerin fotoğraflarını paylaştı.

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Beyatlı, burada yaptığı konuşmada, yangının Türkmenleri hedef aldığını dile getirerek, "Kerkük ve diğer şehirlerdeki Türklük kokan simgelerin ortadan kaldırılmasına yönelik cinayetlerin ilki olmayan bu alçakça saldırı, Türkmen halkının moral ve azmini kırmak için süregelmektedir." dedi.

"Osmanlı Redif Kışlası harabeye döndürülmüş"

Beyatlı, yangın sırasında kameraların kapalı olduğuna dikkati çekerek, "Kayıtta olması gereken kameraların kapatılması, cinayetin kasıtlı olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Çarşısı'na yapılan saldırının ilk olmadığını anımsatan Beyatlı, "Kerkük'ün binlerce yıllık varlığı olan kale, şovenist rejimler tarafından yıkılıp tarihi değeri yok edilmiş, Osmanlı Redif Kışlası harabeye döndürülmüş ve tarihi mezarlıklar saldırıya uğramıştır." ifadelerini kullandı.

Bütün bu uğraşların, Türkmen halkının kararlılığına zerre kadar etki etmeyeceğini vurgulayan Beyatlı, Kerkük Türklüğünün, sindirme politikasına tek saf olarak karşı koyacağını söyledi.

Beyatlı, Irak hükümetinden beklentilerini, "Irak hükümeti, yasalarda tespit edilen Irak Türkmenlerinin üçüncü unsur olması kuralı derhal işletmeli. Bu tür hadiselere set çekerek vatandaşlarını korumalı ve çarşıda dükkanı olanların zararlarını tazmin ederek, çarşıyı yeniden aslına uygun restore etmeli." şeklinde sıraladı.

Olayda gösterdiği hassasiyet nedeniyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA), kamu ve sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür eden Beyatlı, Irak hükümetiyle iş birliği içerisinde sonuç alınmasını beklediklerini kaydetti.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, 67 kuyumcu dükkanındaki yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki altın da erimişti.

AA

Etiketler: Kerkük kışlası, yangın, Irak
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