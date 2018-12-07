Keşmir’e destek

Keşmir davasını dünyaya anlatmak için yola çıkan “World Kashmir Awareness Forum” heyeti, Yeni Asya Gazetesi’ni ziyaret etti.

Keşmir dâvâsını dünyaya anlatmak için yola çıkan “World Kashmir Awareness Forum” (WKAF) Başkanı Dr. Ghulam Nabi Fai ile Nazir Ahmed Quraishi, Khalid Mehmeood Khan ve İspanya’dan gelen misafir Yusuf Fernandez’den oluşan heyet Yeni Asya’yı ziyaret ederek İslâm dünyasının Keşmir’e sahip çıkmasını istediler. “Keşmir hakkında kararı Keşmirliler vermelidir” diyen Dr. Ghulam Nabi Fai, BM’nin de bu yönde kararlar aldığını, ama bu kararların uygulama imkânı bulunmadığına dikkat çekti. Bir toplantı vesilesiyle İstanbul’da bulunan misafirler, Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz ve yazarımız Faruk Çakır’la görüşerek Keşmir’in unutulmamasını istediler. Şemsettin Türkan’ın mihmandarlık yaptığı misafirlere Yeni Asya Neşriyat’ın yayınladığı “İttihad-ı İslâm” kitabının İngilizce ve Arapça baskıları yanı sıra İngilizceye çevrilmiş bazı küçük Risale-i Nur eserleri hediye edildi.

WKAF nedir?

“World Kashmir Awareness Forum” (WKAF) ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Organizasyon, Hindistan, Pakistan ve Çin’in sınırlarında dağlık bir bölge olan Keşmir bölgesindeki Müslümanların yaşadıkları zorluklar hakkında dünyayı bilgilendirmeye odaklanmıştır.

İstanbul – Yeni Asya

Fotoğraf: MURAT SAYAN - Yeni asya