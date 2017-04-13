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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Keyfî yasaklara suç duyurusu

13 Nisan 2017, Perşembe
Bazı cezaevlerinde uygulanan Cevşen, Risale-i Nur Külliyatı eserleri ve Yeni Asya Gazetesi’ne yönelik keyfi engellemeler dolayısıyla Adalet Bakanlığı ve İlgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

Cezaevlerinde son dönemlerde yaşanan keyfi yasaklamalara dair her gün yeni haberler geliyor. Özellikle Risale-i Nur Külliyatı eserleri ve Yeni Asya Gazetesi’ne yönelik yapılan bu  keyfi engellemeler dolayısıyla Adalet Bakanlığı ve İlgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Hukukî hiçbir dayanağı olmayan yasakları uygulayan cezaevlerinden Şakran 3 Nolu T Tipi Cezaevi, Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi, İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi, Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu, Van F Tipi yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yönetimleri hakkında hem Adalet Bakanlığı’na hem de ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. 

Mahkeme kararı hatırlatıldı

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/371 Değişik İş Sayılı ve 27.02.2017 tarihinde vermiş olduğu “ yasaklama kararı olmadığı halde, ... Yasaklanmamış, terör örgütleriyle bağlantısı bulunmayan, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen süreli ve süresiz yayınların tutukluya verilmesinde bir sakınca bulunmadığı.. Şeklindeki gerekçeyle devamında: Muteriz tutuklu .... ‘un itirazının kısmen kabulü ile... Risale-i Nur isimli kitabın kendisine verilmesine yönelik talebin reddine ilişkin infaz hâkimliğinin red kararının KALDIRILMASINA..” şeklindeki kararın hatırlatılarak ilgili birimlere suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. 

Hiçbir zaman yasak olmamıştır ve olmamalıdır

Şikâyet dilekçelerinde şu ifadeler yer aldığı öğrenildi: “Risale-i Nur isimli eserler hiçbir zaman yasak olmamıştır ve olmamalıdır. Tamamen ceza hukukunun gereği olarak; tutuklu ve hükümlülerin ıslahına ve topluma yeniden kazandırılmasına yönelik kitaplardır. Hakkında yasaklama kararı bulunmayan, bir çok ceza evinde serbestçe alınıp okunabilen, Kültür Bakanlığının kütüphanesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imam hatiplere tavsiye listesinde olan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca da basımı ve dağıtımı yapılan, tüm ceza evlerinin kütüphanesinde bulunan Risale-i Nur isimli eserlerin, aksine 2. Maddede de belirtildiği üzere karar varken; karar hilâfına hareket eden ve Risale-i Nur isimli eserleri talep eden tutuklu ve mahkumlara vermeyen kişi veya kişilerin cezalandırılması için yüce makamınıza başvuru mecburiyeti hasıl olmuştur.”

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

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