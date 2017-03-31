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KHK ile açığa alınmıştı: Profesör'e zor günler yaşatan benzerlik

31 Mart 2017, Cuma 22:51
Erciyes Üniversitesi’nden geçen eylül ayında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan Prof. Dr. Prof. Dr. Halit Canatan, bu işlemin Fethullah Gülen ile çekilen bir fotoğraftaki benzerliği nedeniyle alındığı ortaya çıkınca görevine döndü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen ağustos ayında Erciyes Üniversitesi’nde başlatılan Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Canatan gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Prof. Dr. Canatan, daha sonra KHK ile açığa alındı.

İki gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile görevine iade edilen Prof. Dr. Halit Canatan'ın eylül ayında görevden alınmasına Fethullah Gülen ile ABD'de çekilen ve halen firarda olan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın da yer aldığı bir fotoğraftaki benzerliğinin neden olduğu ortaya çıktı.

Bu fotoğraftaki kişiye çok benzeyen Prof. Dr. Halit Canatan’ın, yapılan bu yöndeki bir ihbar üzerine Gülen Hareketi ile bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı, ancak fotoğraftaki kişinin Prof. Dr. Canatan olmadığı anlaşılınca görevine iade edildiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Prof. Dr. Canatan, düzenlenen 'Demokrasi Mitinglerine' yönelik olarak paylaştığı fotoğrafların altına 'Zaman devlete, millete, demokrasiye sahip çıkma zamanıdır. 16 Temmuz 2016 Kayseri. Allah devlete, millete zeval vermesin' ifadelerine yer vermişti.

DHA

Etiketler: khk, ihraç, darbe, darbe soruşturması, 15 temmuz
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  • H Sevde

    01.04.2017 13:52:33

    Türkiye'ye geldiğinde ilk tanıdığı öğrenciyim. Halit Hoca dersimize girerken ailelerimizden uzak olmanın yanı sıra, kendisi de ailesinden uzak olduğu için baba oldu hepimize. Başörtüsünü sıkıntı yapan tek akademisyenimizin dersinde açmayacağımızı net bir şekilde ifade ettiğimizde de rektörle irtibata geçmemizde arkamızdaydı hep hocam. Mezun olduk hala irtibatını koparmadı. Öyle ki sınıfça ona yüzyılın akademisyeni diyebileceğimiz kadar saygımızı hak eden birisidir. Ve mazlumların ilk özelliği iktidar antipatisi ise; paylaşımlarından takip ettiğim kadarıyla şimdiki iktidarın da destekçisidir o. Gasp edilen hakkı iade edilmesine çok sevindim halit hocamın. Darısı Nur ve diğer mazlumların başına. Allah en kısa zamanda Nura kavuştursun bizleri

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

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