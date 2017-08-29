Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 693 ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili, “Son çıkan iki OHAL KHK’sının diğerlerinden farkı var, henüz kanuni değiller” dedi ve “KHK ile ceza ve suç oluşturulamaz, bu Anayasa’ya aykırı” ifadelerini kullandı.

Sarıkaya’nın aktardığına göre Türk şunları söyledi; “Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Anayasa’nın 38’inci maddesinin, “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur” hükmünü anımsatarak soruma yanıt verdi. KHK ile idarenin TBMM’nin görevini elinden aldığını, suç ve ceza ihdas ettiğini belirtip ekledi: “KHK ile ceza ve suç oluşturulamaz, bu Anayasa’ya aykırı; AYM de Anayasa’ya aykırılığa bakamam diyemez...” Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı’na KHK çıkarma hakkının verildiğini, ancak bu hakkın uygulanmasının 2019 sonrasına bırakıldığının altını çizen Türk, KHK’nın MİT ile ilgili düzenlemesinin de bu nedenle yeni Anayasa’ya aykırılık içerdiğini söyledi. OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların “OHAL’i gerekli kılan hallerle ilgili olması gerektiğini” de anımsattı.”

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