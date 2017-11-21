KHK ile ihraç edilen öğretmen intihar etti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Selim Gündoğdu adlı öğretmen, 2 gün önce kendisini ağaca asarak intihar etti.

KHK ile ihraç edildikten sonra nişanlısı tarafından da terk edilen Gündoğdu'nun bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Evinin bahçesinde bulunan ağaca kendini asarak intihar eden öğretmenle ilgili polis soruşturma başlattı. İhraç edildikten sonra Samsun'un Çarşamba ilçesinde market işletmeciliği yapan Gündoğdu'nun cenazesi dün öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında Göğceli mezarlığına defnedildi. Haber Merkezi

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