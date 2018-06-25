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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

KHK ile ihraç edilmiş olan Kaboğlu ve İslam da TBMM'ye girdi

25 Haziran 2018, Pazartesi 15:34
Kesin olmayan sonuçlara göre 146 milletvekilliği kazanan CHP'de, KHK ile ihraç edilmiş olan milletvekili adayları Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof. Dr. Cihangir İslam da TBMM'deki yeni yüzler arasında yer alıyor.

Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Fethi Açıkel, Sera Kadıgil ve Yunus Emre parlamentoya giren yeni isimler arasında TBMM'ye giren isimler arasında.

1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını koruyan CHP, bu seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 146 milletvekilliği kazandı.

CHP bu dönem ilk kez ve uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı illerde başarı sağladı.

24 Haziran seçimleri ile CHP, hiç milletvekili çıkaramadığı yerlerde temsil edilme şansına sahip olurken, il olduktan sonra hiç milletvekili çıkaramadığı Karabük'te milletvekili çıkardı. Karabük'te Hüseyin Avni Aksoy CHP'den seçildi.

CHP, 12 Eylül 1980'den sonra milletvekili çıkaramadığı Elazığ, Nevşehir ve Kütahya gibi yerlerde de temsil hakkı elde etti.

Geçtiğimiz seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den milletvekili olan Gürsel Erol, bu kez Elazığ'dan CHP'ye milletvekilliği kazandırdı. CHP, Nevşehir'de Faruk Sarı Aslan, Kütahya'da ise Ali Fazıl Kasap ile milletvekilliği kazandı.

Adıyaman, Karaman, Kırıkkale, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yozgat'ta en son 22. Dönem'de milletvekili çıkaran CHP, 24 Haziran seçimleri ve "Millet İttifakı" ile tekrar Mecliste temsil edilebilecek.

Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, Karaman'da İsmail Atakan Ünver, Kastamonu'da Hasan Baltacı, Şanlıurfa'da Aziz Aydınlık, Yozgat'ta ise Ali Keven CHP'nin yeni milletvekilleri oldu.

-Soldan sağa Mehmet Ali Çelebi, Kani Beko, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu-

CHP'nin yeni yüzleri de Meclis'te

Aralarında Ergenekon davasında yargılanan kara pilot teğmen Mehmet Ali Çelebi ile eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da bulunduğu yeni isimler de CHP listelerinden Meclise girdi.

Çelebi ve Beko, İzmir 1. Bölge Milletvekilleri olurken, KHK ile ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Avukat Sera Kadıgil ve eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yunus Emre, İstanbul'dan milletvekili seçildi.

Eski başbakan yardımcılarından Abdüllatif Şener, CHP'nin Konya milletvekili oldu.

Saadet Partisinin CHP'ye önerdiği isimlerden Cihangir İslam ve Hüseyin Emre Bağce İstanbul'dan, Abdülkadir Karaduman ise Konya'dan CHP milletvekili oldu.

CHP'nin MİT tırları davası kapsamında tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan yeniden seçildi.

Eski büyükelçilerden ve CHP'nin genel başkan yardımcılarından Ahmet Ünal Çeviköz de İstanbul'dan yeni seçilen isim oldu.

AA

Etiketler: ibrahim kaboğlu, seçim, khk
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