KHK ile kapatılan eğitim kurumları çalışanlarına operasyon: Gözaltılar var!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketinin kapatılan okullarındaki çalışanlarına yönelik operasyon kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen ve Gülen Hareketinin kurumlarında çalışan 42 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Bank Asya'da hesabı bulunuyor Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden bazılarının "ByLock" kullanması dışında, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve Ggülen Hareketine eleman temin ettiği ileri sürüldü. Gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. AA

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