KHK ile kapatılan okullarda çalışan kişiler hakkında gözaltı kararı

Gülen Hareketi ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan 36'sı ByLock kullanıcısı 51 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

AA

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