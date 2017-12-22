KHK ile kapatılan okullarda çalışan öğretmenler hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketi ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketine ait olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda görev yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 3110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.