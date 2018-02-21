KHK ile kapatılan okullarda görev yapan öğretmeler hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Gülen Hareketine ait okullarda görev yapan 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketine ait okullarda çalıştıkları belirlenen 28'i ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyete götürüldüğü, adreslerinde bulunamayan 28 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA

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