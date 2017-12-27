KHK ile polislere mektup okuma hakkı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) önemli bir düzenleme de Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) ‘posta el koyma’ maddesine ilişkin oldu. KHK ile savcıların talimatı doğrultusunda polis de bundan sonra mektupları açabilecek.

​Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, KHK ile yapılan değişiklikle şüpheli olduğu değerlendirilen mektup ve zarfların ‘savcıların talimatı ile kolluk memurları tarafından açılabilmesi’ mümkün hale geldi.

Değişiklik öncesindeki maddeye göre, suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen, soruşturma ve davada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılan postalara, savcı ve hakimin onanıyla el konulabiliyor, savcı ve hakim tarafından açılabiliyordu.

Bu düzenleme için 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12. ve 13. maddelerindeki suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 67. ve 68. maddelerindeki suçlar' kapsamında kullanılması sınırı da konuldu.

Bu arada KHK ile savcılara, mahkemelerin salıverme kararlarına itiraz etme yetkisi de tanındı.