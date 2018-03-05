KHK’lara 67 bin dâvâ açıldı

Başbakanlık’ın yayımladığı 2017 yılı faaliyet raporuna göre, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında 2016 ve 2017’de çıkarılan 31 OHAL KHK’si ile yapılan düzenlemeler için açılan iptal dâvâsı sayısının 67 bin 588’i bulduğu belirtildi.

Bunlardan sadece 2017 yılında çıkarılan KHK’lerle ilgili olanların sayısının 55 bin 426 olduğu görüldü. 2017 dosyalarının içinde yaklaşık 4 bin 500 dosyada Başbakanlık’ın “tek başına taraf” olduğu ifade edildi. Raporda, “yapılacak savunmalar Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Raporda, açılan davaların Hukuk Hizmetleri Başkanlığı üzerinde “yoğun iş yükü” oluşturduğu belirtildi.

4 bin 416 başvuru incelendi

OHAL KHK’lerine karşı açılan davaların, mahkemelerce “karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilerek” yine OHAL KHK’sinde yapılan düzenlemelerle kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na gönderilmesi sağlandı. Ancak Başbakanlık’ın raporunda, “bu kapsamda bulunmadığından halen görülmekte olan davaların da takip edidiği” belirtildi.

22 Aralık 2017’de karar verme sürecini başlatan OHAL Komisyonu 28 Şubat 2018 tarihine kadar incelediği 4 bin 416 başvurudan sadece 100 başvuruda hata yapıldığına karar verdi, 4 bin 36 dosyadaki iade talebini ise reddetti. Raporda, KHK hükümleri gereği, komisyon kararlarına karşı idare mahkemelerinde açılan davaların da Başbakanlık tarafından takip edildiği ifade edildi.