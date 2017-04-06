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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

KHK’larını da çiğnediler

06 Nisan 2017, Perşembe
Hükümet 23 Ocak’ta yayımlanan 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) yürürlüğe giren Olağanüstü Hâl Komisyonu’nun üyelerini henüz seçmedi.

İlgili KHK’da “Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir” ifadesi yer almıştı.

685 sayılı KHK’nın 13. maddesinde, “Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir” derken, Geçici Madde 1’de de, “Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde seçilir” ifadelerin yer almasına karşı, bu maddenin gereği henüz yapılmadı.

Kâğıt üstünde kalan komisyon

t24’ün haberine göre, hükümet, Avrupa Konseyi’nin denetleme sürecine yeniden alınmamak için kurma sözünü verdiği belirtilen “OHAL işlemlerine itiraz mekanizması”nı yaşama geçiremedi. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun üyelerinin belirlenmesi için 1 aylık süre koşuluna karşın henüz üye seçilmedi. Kararname 23 Ocak’ta çıkartılmasına rağmen, komisyonun binası ve görev yapacak isimlerinin , sekretaryasının hâlâ oluşmadığı bliniyor.

Hızla kuruluyordu!

23 Ocak’ta yayımlanan KHK ile, OHAL döneminde atılan adımlardan doğan mağduriyetlerin giderilmesi için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyonun amacı, “Başka bir idari işlem tesis edilmeksizin, doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak” olarak belirlendi. 7 kişilik komisyonun üyelerinin üçünün Başbakan, birinin Adalet Bakanı, birinin İçişleri Bakanı, ikisinin ise HSYK tarafından atanacağı ifade edildi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş 13 Şubat’ta da komisyonun kurulup kurulmadığı ile ilgili soruya “Bu mekanizma hızla kuruluyor” cevabını verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise “1-2 haftaya çalışmaya başlar” dedi. Ancak Başbakan’ın bu sözlerine karşın Başbakanlık kaynakları, yapılan çalışmalara yönelik bir bilgi vermedi.

100 BİN BAŞVURUYU 7 KİŞİ NASIL İNCELEYECEK?

Adalet Bakanı Bozdağ’ın geçen günlerde Strasbourg ziyaretinde komisyonun kurulmasının yaz aylarına yetişeceğini söylediği belirtilirken, 100 bin başvuruyu nasıl ve ne kadar inceleyeceği merak konusu olan 7 kişilik komisyonun ertelenmesi de ciddiyetsizlik olarak yorumlanıyor.

Etiketler: khk, ohal
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  • alim bal

    06.04.2017 12:10:22

    aihm ne gitmesinler diye oyalama.aldatma kandırma. Allah affetmeyecek adalet le hükmetmeyenleri.

  • Üniversite idari personeli

    06.04.2017 11:17:30

    Bu komisyonun karşısına çıkmaya ve dosyamdaki tüm iftiralara cevap vermeye hazırım çok sevdiğim işimi geri istiyor bu zilletten kurtulmayı arzu ediyorum ben vatan haini değilim kudsi hadisi serife fetö sözü olmasın namazını da kaza yaparsın diyenlerce ihraç edildim HAK mıdır

  • ahmat

    06.04.2017 10:48:16

    Allah,Allah,Allah...Adalet herkese lazım.Hakkımız haramdır.Allah hesabını soracak.Madem Allahın ayetleri ile konuşuluyorsa,Allahın ayetleri ilede hüküm versinler.Allaha havale

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