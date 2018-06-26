KHK’lı akademisyenler Meclise girdi

Resmi olmayan sonuçlara göre Barış akademisyenleri İbrahim Kaboğlu ve Erol Katırcıoğlu ile üniversitedeki görevlerinden ihraç edilen Sezai Temelli ile Cihangir İslam milletvekili oldu.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlara göre iki barış akademisyeni milletvekili oldu. 27. Dönem milletvekili seçimi adayları arasında ikisi Cumhuriyet Halk Partisi, altısı Halkların Demokratik Partisi’nden sekiz Barış Akademisyen yer almıştı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden emekli Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu Halkların Demokratik Partisi’nin İstanbul milletvekili olarak Meclis’te yer alacak. İhraç edilenler Meclis’te Kaboğlu’nun yanı sıra Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen iki akademisyen de HDP ve CHP listelerinden Meclis’e girdi. HDP Eş Genel Başkanı ve 675 sayılı KHK ile İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden ihraç edilen Sezai Temelli HDP Van milletvekili oldu. BİANET’in haberine göre 686 sayılı KHK ile Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Cihangir İslam CHP İstanbul 3. Bölge milletvekili olarak Meclis’te. YSK’ya dilekçe sunan bir kişi, İstanbul 1. bölge 1. sıra adayı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3. bölge 9. sıra adayı Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1. bölge 18. sıra adayı Prof. Dr. Yüksel Taşkın’ın adaylıklarına KHK ile ihraç edildikleri için itiraz etmişti. YSK itirazı reddetmişti. İbrahim Kaboğlu, CHP İstanbul 1. Bölge Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı iken 7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildi. Bu durumu “İhraç değil, KHK ek listesinde adı yer alan kişi” şeklinde tanımlıyor. Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan akademisyenlerden. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Nisan 2018’de görülen son duruşmada savcı Terörle Mücadele Kanunu’nun “Terör örgütü propagandası” suçlamasını içeren 7/2 maddesinden cezalandırılmasını talep etti. 2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Erol Katırcıoğlu, HDP İstanbul 1. Bölge Barış akademisyeni. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden emekli. Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attığı gerekçesiyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. 49. Hükümette Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün ekonomi danışmanlığını yaptı (1991). Cihangir İslam, CHP İstanbul 3. bölge 686 sayılı KHK ile Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edildi. Sezai Temelli, HDP Van 35 yıl görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevinden 675 sayılı KHK ile ihraç edildi. HDP’nin 11 Şubat 2018 tarihindeki kongresinde Pervin Buldan ile Eş genel başkan seçildi.

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