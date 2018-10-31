KHK’lı doktorlara bir darbe daha

AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısının beşinci maddesine göre KHK ile ihraç edilen doktorlar sadece SGK ile anlaşması bulunmayan hastane ve muayenehanelerde çalışabilecek.

AKP'den KHK'lı doktorları zora sokacak tasarı

AKP Grup Başkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan “Sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi” Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar ile ilgili önemli düzenlemeleri içeriyor. Yasa tasarısının beşinci maddesine göre KHK ile ihraç edilen hekimler yalnızca SGK ile anlaşması bulunmayan hastane ve muayenehanelerde çalışabilecek. Tasarıya göre bu doktorların düzenlediği raporlar da yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. Tasarıya göre KHK ile ihraç edilen doktorların kesinleşmiş herhangi bir idari cezaları olmadan diploma kullanma yetkilerinin engellenmesi söz konusu olacak. Güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar ise iki yıl boyunca mesleklerini yapamayacak, iki yılın sonunda SGK ile anlaşması bulunmayan hastanelerde çalışabilecek.

TTB etkisizleşecek

Tasarının 11. Maddesi ise iktidarın hedefi haline gelen Türk Tabipleri Birliği ile ilgili. ArtıGerçek’in haberine göre, daha önce yeni bir muayene açmak için TTB’ye başvurulması gerekiyordu ancak yeni tasarıya göre bu da ortadan kalkıyor. Tasarı kanunlaştığı takdirde TTB üye kaybı yaşayacak ve gelirlerinde ciddî düşüş yaşayacak.

Gergerlioğlu: Zalimce bir karar

Tasarıyı değerlendiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bütün doktorlar ayakta. Zalimce bir karar” yorumunda bulunarak “KHK’lı doktorlar Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmayan hastanelerde çalışabilecek ve yalnızca muayenehane açabilecek” deniliyor. Bu devirde SGK’sı ile anlaşması olmayan bir yer bulmak veya muayene açmak o kadar kolay bir şey değil. Neredeyse bütün hastanelerin yani yüzde 99’unun SGK ile anlaşması var. Ayrıca SGK’si olmadan hastane açmanın anlamı yok” dedi. Bu düzenlemenin 5-6 bin doktoru etkileyeceğini ifade eden Gergerlioğlu, “Tasarı güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktorlara da iki yıl çalışmayacaksın, iki yıldan sonra da SGK ile anlaşması olmayan bir yerle çalışabilirsin diyor. Bu aynı zamanda işyeri hekimi olamamak da demek. Bu tasarı doktorları resmen aç bırakmaya dönük bir karar” diye konuştu.

Şeker: Açlığa mahkûm edecekler

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise tasarıyla ilgili şunları söyledi: “Hekimlerin güvenlik soruşturması nedeniyle uzun süre bekletilmesi zaten bir mağduriyet oluşturuyordu. Bu doktorlar iki yıl boyunca hiçbir yerde çalışamayacak. Nasıl yerlerde çalışabilecek? Sadece SGK ile anlaşması olmayan yerlerde. Bu ise yüzde 1 demek. Bu çok ciddî mağduriyet demek. Hastanelerin yüzde 95’i SGK ile anlaşmalı. İnsanları açlığa mahkûm edecek bir düzenleme. İnsan haklarına da anayasa da aykırı bir düzenleme.”