"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

KHK’lı doktorlara bir darbe daha

31 Ekim 2018, Çarşamba 22:28
AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısının beşinci maddesine göre KHK ile ihraç edilen doktorlar sadece SGK ile anlaşması bulunmayan hastane ve muayenehanelerde çalışabilecek.

AKP'den KHK'lı doktorları zora sokacak tasarı

AKP Grup Başkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan “Sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi” Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar ile ilgili önemli düzenlemeleri içeriyor. Yasa tasarısının beşinci maddesine göre KHK ile ihraç edilen hekimler yalnızca SGK ile anlaşması bulunmayan hastane ve muayenehanelerde çalışabilecek. Tasarıya göre bu doktorların düzenlediği raporlar da yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. Tasarıya göre KHK ile ihraç edilen doktorların kesinleşmiş herhangi bir idari cezaları olmadan diploma kullanma yetkilerinin engellenmesi söz konusu olacak. Güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar ise iki yıl boyunca mesleklerini yapamayacak, iki yılın sonunda SGK ile anlaşması bulunmayan hastanelerde çalışabilecek.

TTB etkisizleşecek

Tasarının 11. Maddesi ise iktidarın hedefi haline gelen Türk Tabipleri Birliği ile ilgili. ArtıGerçek’in haberine göre, daha önce yeni bir muayene açmak için TTB’ye başvurulması gerekiyordu ancak yeni tasarıya göre bu da ortadan kalkıyor. Tasarı kanunlaştığı takdirde TTB üye kaybı yaşayacak ve gelirlerinde ciddî düşüş yaşayacak.

Gergerlioğlu: Zalimce bir karar

Tasarıyı değerlendiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bütün doktorlar ayakta. Zalimce bir karar” yorumunda bulunarak “KHK’lı doktorlar Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmayan hastanelerde çalışabilecek ve yalnızca muayenehane açabilecek” deniliyor. Bu devirde SGK’sı ile anlaşması olmayan bir yer bulmak veya muayene açmak o kadar kolay bir şey değil. Neredeyse bütün hastanelerin yani yüzde 99’unun SGK ile anlaşması var. Ayrıca SGK’si olmadan hastane açmanın anlamı yok” dedi. Bu düzenlemenin 5-6 bin doktoru etkileyeceğini ifade eden Gergerlioğlu, “Tasarı güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktorlara da iki yıl çalışmayacaksın, iki yıldan sonra da SGK ile anlaşması olmayan bir yerle çalışabilirsin diyor. Bu aynı zamanda işyeri hekimi olamamak da demek. Bu tasarı doktorları resmen aç bırakmaya dönük bir karar” diye konuştu.

Şeker: Açlığa mahkûm edecekler

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise tasarıyla ilgili şunları söyledi: “Hekimlerin güvenlik soruşturması nedeniyle uzun süre bekletilmesi zaten bir mağduriyet oluşturuyordu. Bu doktorlar iki yıl boyunca hiçbir yerde çalışamayacak. Nasıl yerlerde çalışabilecek? Sadece SGK ile anlaşması olmayan yerlerde. Bu ise yüzde 1 demek. Bu çok ciddî mağduriyet demek. Hastanelerin yüzde 95’i SGK ile anlaşmalı. İnsanları açlığa mahkûm edecek bir düzenleme. İnsan haklarına da anayasa da aykırı bir düzenleme.”

Etiketler: khk, doktor, yasa, teklif, tbmm, gergerlioğlu
Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare üretim ekonomisi

    Güvenlik Danışmanı Bolton: En sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz

    Bu belediye tasarrufta örnek olsun

    Türkiye ayağa kalkarsa, İslam âlemi de kalkar

    'Suudi yönetiminin beni aldattığını düşünmüyorum'

    ABD ve İngiltere, Yemen için ateşkes çağrısında bulundu

    AKP'li Şentop: Kötü kelimeler kullanacağım tutuyorum kendimi

    Portekizli veterinerden sokak kedilerine rengarenk yuvalar

    ABD'li senatörlerden 'Suudilerle nükleer müzakereler kesilsin' çağrısı

    Amasya'da teknoloji bağımlılığına tepki olarak geliştirilen farkındalık projesi

    Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: 20 bin Suriyeli evine gönderilecek

    Suudi Başsavcı kuruyemiş ve lokum kolileri ile ülkesine döndü

    AKP Sözcüsü Çelik: Ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar

    Merkel'in koltuğuna eski bir milletvekili talip oldu

    CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Albayrak'ın açıklamaları Nobel almaya aday

    ‘Donan askerlerin araştırılması’ AKP oylarıyla reddedildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçı başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü

    KDV ve ÖTV indirimleri açıklaması

    Partilerde ''aday hareketliliği'' başladı: Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?

    Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar?
    Davut ŞAHİN

    Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doğar
    Faruk ÇAKIR

    AİHM kararının anlamı
    Genel

    Çare üretim ekonomisi
    Caner KUTLU

    Mükemmel ahlâkın kaynağı Sünnet-i Seniyyedir
    Genel

    Risale-i Nur'da sorularımın cevaplarını buldum
    Mikail YAPRAK

    İstişarelerde hakkın hatırını gözetmek
    Cevher İLHAN

    Çelişkili kırılganlık
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ı sevmek, Habibullaha (asm) uymakla olur
    M. Latif SALİHOĞLU

    1 Kasım dönüşümleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.