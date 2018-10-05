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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

KHK’lı vekiller, Meclis'te mağdurlar için çalışacak

05 Ekim 2018, Cuma 22:01
24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilerek Meclis’e giren 10 KHK’lı vekil, adalet arayışlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sürdürürken, mağdurlar için çalışacaklar.

Keyfîliklerle Meclis'te mücadele edeceğiz

OHAL KHK’sı ile ihraç edilen yüz binlerce kamu çalışanından 10’u 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilerek Meclis’e geldi. HDP’de Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin yanı sıra Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gülüstan Koçyiğit, Salihe Aydeniz, Muazzez Oran, Semra Güzel, Sait Dede ve Habip Eksik, CHP’de İbrahim Kaboğlu ve Saadet Partisi’nde Cihangir İslam farklı tarihlerdeki OHAL kararnameleri ile kamu görevlerinden ihraç edildi. Büyük kısmı akademisyen ve sağlık çalışanı olan 10 KHK’lı milletvekili, 9 Ekim Salı günü farklı kamu kurumlarından ihraç edilmiş bir grup KHK’lı ile Meclis’te bir araya gelerek sorunları ele alacak. Ardından milletvekilleri 11 Ekim’de Meclis’te ortak bir basın toplantısı düzenleyerek bu sorunları kamuoyu ile paylaşacak.

Çözüm yolları aramak şart 

KHK ile üniversiteden ihraç edilen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yapılacak çalışma ile ilgili Gazete Duvar’a şunları söyledi; “KHK’lılardan gelen yoğun bir talep var. Biz de bu işin gönüllüleriyiz. Koordineli, uyumlu bir çalışma ile sonuç alacak kimi faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. Belli makamlarla görüşmek, belli sıkıntıları aktarmak, çözüm yolları aramak şart. Bunun için önce biz bir araya geleceğiz. İbrahim Kaboğlu bir anayasa profesörü var. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve ben Hak ve Adalet Platformu’nda ciddî anlamda çalışmalar yaptık. Bu birliktelikle en azından konuyu sürekli Meclis gündeminde tutup, bir takım önergelerle diğer partileri ikna eden bir çalışma içinde olabiliriz. Yine birlikte veya sözcüler aracılığıyla toplantılar, açıklamalar yapabiliriz.”

OHAL İnceleme Komisyonu fonksiyonsuz

10 KHK’lı milletvekilinin oluşturacağı çalışmanın bir adı olacak mı? sorusuna, “Bizim adımız var. KHK’lı olarak nam salmışız. Başka bir isme ihtiyacımız yok” cevabı veren İslam, KHK’lıların yaşadığı birçok sıkıntının ortak olduğunu, bunların öne çıkan başlıklarını ve çözüm tekliflerini de şöyle sıraladı; OHAL İnceleme Komisyonu fonksiyonsuz. Bu kaosun içinde normal bir yargı sistemi işleyemez. Af üzerinden bir çözüm oluşturulabilir. Kovuşturması olmayan, soruşturmalardan aklanan ve takipsizlik ya da beraat kararı alan yaklaşık 17 bin kişi bir an önce işlerine iadesi edilmeli. Hamile, bebekli ve hasta olan KHK mağdurları tutuksuz yargılanmalı. Kamu hizmetinden men edilmiş KHK mağdurlarının özel sektörde çalışabilmesinin önündeki engeller kaldırılmalı. KHK mağdurlarının pasaport sorunu çözülmeli ve seyahat hürriyeti önündeki engeller tamamen kaldırılmalı. Suçun şahsîliği ilkesine ve kuralına rağmen KHK mağdurları yakınlarının ihracı, gözaltına alınması veya cezalandırılmasından acilen vazgeçilmeli. Güvenlik soruşturması bahane edilerek öğretmenlik, doktorluk, avukatlık ve diğer meslekleri icra etmeleri önlenenlerin mağduriyetleri hızla giderilmeli. ByLock kullanmak, banka ile iş yapmak, sendika, okul, dernek, vakıf üyelikleri gibi TCK’da karşılığı olmayan konular suç sayılmamalı.

Etiketler: tbmm, khk, khk mağdurları, cihangir islam
Okunma Sayısı: 1929
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