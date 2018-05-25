KHK’lılar haklarını istiyor

Eğitimciler Birliği Sendikası, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden malî ve sosyal hakları ödenmediğine dikkat çekerek, bu kişilerin “mağdur” olduğunu söylendi.

Eğitim-Bir-Sen açıklamasında, “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenler hakkında 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kurumlarınca söz konusu kişilere mahrum kaldıkları mali ve diğer özlük hakları ödenmemektedir” denildi. Ankara – Recep Gören

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