KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

AKP; düzenlemede yer alan KHK'lı doktorların hem kamu hem de SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışmasını engelleyen 5. maddeyi geri çekti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP'nin tasarıdan geri adım attığını Twitter hesabından duyurdu. Gergerlioğlu, "Geri adım attılar. KHK'lı SGK'lı hastanelerde çalışabilecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de Twitter'dan, ''KHK'lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek'' dedi.

Ali Şeker, 5. maddeye ilişkin AKP'lilerin yarın düzenlemeyle Genel Kurula geleceklerini söylediklerini ifade etti. Şeker şunları söyledi: "SGK anlaşmalı olan özel yerlerde de çalışma serbest hale geldi. AKP’lilerin önerileri şu anda bu. Biz maddenin tamamen geri çekilmesini talep ediyoruz. Yarın maddelerin görüşülmesine karar verildi. Bu öneri henüz tutanaklara geçmedi. AKP’nin şu anda önerisi bu. Ama bu öneri yarına kadar değişir mi bilemiyorum."