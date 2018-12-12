KHK’lılardan pasaport başvurusu

KHK ile üniversitelerden atılan akademisyenler ile KHK’li milletvekilleri pasaportlarına konulan tahdidin kaldırılması için 14 Aralık’ta İl Nüfus Dairesi’ne giderek başvuru yapacak.

OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde 5 bine yakın akademisyen, üniversitelerden ihraç edildi. Kamuda kendilerine iş bulamayan akademisyenlerin herhangi bir özel üniversitede çalışmaları da engellendi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle yurt dışına çıkmalarına da tahdit konulan akademisyenler bu duruma son vermek için harekete geçiyor. KHK’li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu, İbrahim Kaboğlu, Habib Eksik ve Cihangir İslam öncülüğünde kurulan Meclis Akademik İhlalleri İnceleme Grubu ile KHK’lı akademisyenler, 14 Aralık’ta İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunacak. Akademisyenler ve milletvekilleri başvurunun ardından da bir açıklama yapacak. Hâlâ Gazeteciyiz. net’in haberine göre bu etkinlik, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Burada ayırt etmeksizin tüm arkadaşlar var. Barış akademisyenleri ve diğer akademisyenler. Onlar için en büyük sorunlardan biri de pasaport meselesi” dedi. Bu eylemlerden ilki 14 Aralık günü Ankara İl Nüfus Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek. KHK’li akademisyenler önce pasaportları için İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunacak, ardından bir açıklama yapacaklar. Gergerlioğlu, “Bu, akademisyenlerin yaşadığı zulmü teşhir, haksızlığı ifşa hareketi olacak” diye konuştu.