KHK’lılardan pasaport başvurusu

KHK’yla ihraç edilen bilim insanlarıyla milletvekilleri, Ankara İl Nüfus Müdürlüğü’ne pasaportlarındaki tahditlerin kaldırılması için başvuruda bulundu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen bilim insanlarıyla KHK’li milletvekilleri, pasaport tahditlerinin kaldırılması için Ankara İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Akademisyenlere KHK ile üniversitedeki görevlerinden ihraç edilen milletvekilleri HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP’li İbrahim Kaboğlu’nun yanı sıra CHP Milletvekilleri Gamze Taşcıer, Süleyman Bülbül, Ali Şeker ile HDP Milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Gülüstan Koçyiğit eşlik etti. Nüfus müdürlüğüne dilekçelerini teslim eden akademisyenler ardından, ‘Pasaportlarımızı Geri İstiyoruz” başlığıyla basın açıklaması yaptı. Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent’in okuduğu açıklamada, “OHAL sona ermiş olmasına rağmen sürdürülen pasaport tahditlerinin derhal kaldırılmasını istiyoruz” talebi dile getirildi.

Anayasal devlete dönme adımı olabilir

Başvurunun ardından konuşan İbrahim Kaboğlu, “Burada sorun, ülkemiz anayasal devlet olacak mı olmayacak mı? Anayasa madde 23’e göre herkesin seyahat özgürlüğü vardır ve tek sınır mahkeme kararının olmasıdır. Mahkeme kararı olmayan bu tahditlerin kaldırılması, Türkiye’nin anayasal devlet olduğuna dönük bir adım olacaktır” diye konuştu. Duvar’da yer alan habere göre, HDP’li Gergerlioğlu ise “İki buçuk yıldır süren haksızlığın bir an önce bitmesini istiyoruz. Bu tüm ihraç edilenlerin talebidir. Hepimiz duyarlı insanlar olarak en kısada bu yasağın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.