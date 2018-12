KHK mağdurları: Artık AKP’ye oy vermeyeceğiz

Mahkemede aklanan KHK mağduru binlerce kamu çalışanı hala mesleğine geri dönebilmiş değil.

DW Türkçe’nin anketini cevaplayan 325 mağdurun çoğu artık Recep Tayyip Erdoğan’a da, AKP’ye de oy vermediğini söylüyor. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 125 bini aşkın kamu personeli, 34 farklı KHK ile görevinden ihraç edildi. Bunların büyük bir bölümü hakkında idarî ve/veya adlî soruşturma başlatıldı. Mahkemelerce suçsuz bulunup beraat edenler de oldu. 26 yaşındaki KHK mağduru M.Y., “Aklananlar arasında AKP’de torpili olanlar rahatça işlerine iade oldu. Biz bir tanıdık bulamadık” diyen M.Y., Kahramanmaraş Cezaevi’nde infaz koruma memuru olarak görev yaparken gözaltına alınmış. Üstelik eşiyle hayatını birleştireceği gün. Yaşadıklarını şöyle anlatıyor genç adam: “Polis, düğün günü arayıp emniyete gitmemi söyledi. ‘Bu akşam düğünüm var, yarın alsanız olmaz mı’ dememe rağmen gözaltına aldılar. Ardından da tutuklandım.” M.Y. “Eskiden koyu bir muhafazakâr ve milliyetçiydim. Sokak eylemlerinde polisle münakaşa edenlere çok kızardım. Artık ‘Acaba kimler burada bir hak arama eylemi yapıyor’ diye kendime soruyorum” diye konuşuyor.