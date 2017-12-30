KHK rejimi bitsin

Aydın ve siyasetçilerden oluşan Diyalog Grubu, OHAL’in kaldırılması ve insanca yaşam için bütün kesimlere çağrı yaptı.

Aralarında Oya Baydar, Levent Tüzel, Hasip Kaplan, Binnaz Toprak, Akın Birdal ve Zülfü Livaneli gibi isimlerin bulunduğu Diyalog Grubu OHAL’in kaldırılması ve insanca yaşanacak bir Türkiye için tüm siyasi partilere ve yurttaşlara çağrıda bulundu. “OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmeli” diyen Diyalog Grubu, “Güzelim ülkemizde insanca yaşamak, özgürce soluk almak, yarına güven duymak her yurttaşın en doğal hakkıdır. Böyle bir Türkiye inşa etmek için her siyasi partiye ve her yurttaşa çağrıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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