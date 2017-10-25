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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

KHK rejimi sürdürülemez

25 Ekim 2017, Çarşamba 17:00
CNN’de konuşan Avukat Salim Şen, “Anayasanın istediği hükmünü, bugün bir KHK ile iptal etmek, ortadan kaldırmak, Anayasayı değiştirmek şu an fiilen mümkün. Böyle bir rejim yürütülemez, bu anayasal olmaz, bu hukuka uygun değildir” dedi.

CNN’de yayınlanan ‘Tarafsız Bölge’ adlı programda konuşan Avukat Salim Şen, OHAL’in beşinci kez uzatılmasını değerlendirdi. KHK’ların Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizen Şen, “Böyle bir rejim yürütülemez, bu anayasal olmaz, bu hukuka uygun değildir” ifadelerini kullandı. Şen konuşmasında şunları söyledi; “OHAL kesinlikle uzatılmamalı. Neden? Çünkü bu haliyle uzatılan OHAL, içinde yaşadığımız rejimi Anayasamızın 121.maddesinin ahkamına aykırı. Anayasanın 121. Maddesi OHAL gereklerinden kaynaklanan hususlar için sınır ve bunlarla sınırlı olmak üzere Kanun hükmünde kararnameler çıkarılmasını düzenliyor. Şimdi bizim OHAL ilân etmemizin nedeni bir güvenlik endişesi ve içerisinden geçtiğimiz terör örgütler, FETÖ bununla mücadele vs. Salt bu çerçeveden baktığımızda OHAL ilânı meşrudur, hukukidir, anayasaldır. Sorun bu meşru ve anayasal olan OHAL uygulamasını Anayasanın düzenlediği sınırlar içerisinde kullanmamak.”

 

Şu an denetimsiz bir alan var

“Bunu adeta manivela gibi, elinize geçmiş bir fırsat gibi değerlendirip Anayasanın 121. maddesi kapsamı dışında, yani alanı genişleterek adeta KHK’larla ülkeyi yönetir hale gelmek. Şimdi bu Anayasaya aykırı.Yapamazsınız” diyen Şen şöyle devam etti; “Güvenlik gerekçesiyle çıkarırsınız burada sabaha kadar sayarız. İşte Varlık fonundan tutun, kış lastiğine bankaların zimmet suçunun yani suçların ortadan kaldırılmasından tutun, teşviklere kadar. Yani ‘X’ bir konuda kredi teşviki bile KHK’larla düzenleniyor artık. Bunları yaptığın zaman bir norm denetimi yapılması gerekiyor. Fiilen siz Anayasanın sınırları dışına çıkıp, keyfi bir uygulama yaptığınızda, demokrasilerde hukuk devletinde denetlenmesi gerekiyor. Üst norm denetimi. Bu denetimi kim yapacak? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi de bu topa girmiyor. Hayır kardeşim ben bunu incelemem diyor. Denetimsiz bir alan vardır şu an. Anayasanın istediği hükmünü, bugün bir KHK ile iptal etmek, ortadan kaldırmak, Anayasayı değiştirmek şuan fiilen mümkün. Böyle bir rejim yürütülemez, bu anayasal olmaz, bu hukuka uygun değildir.” 

HABER: KÜBRA ÖRNEK

 

Etiketler: khk, salim şen, ohal
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