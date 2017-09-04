KHK’ya karşı açlık grevi sürüyor

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edilmiş eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın cezaevi hastanesinde sürdürdükleri açlık grevinin 179’ncu gününde uluslararası kamuoyuna destek verin çağrısı yapıldı.

Öğretmen Semih Özakça gibi KHK ile ihraç edilmiş öğretmen eşi Esra Özakça, ilk duruşma için uluslararası kamuoyuna yönelik İngilizce çağrı metnini dün paylaştı. Uluslararası kamuoyuna duruşma günü eğitimcilere destek verilmesi talep edildi. Özakça ve arkadaşları, ilk duruşmada adaletli bir karar alınmayacağı görüşünde. Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in tutuklu yargılanmasında ısrar edilmesi nedeniyle ilk duruşma günü de olumlu karar çıkması ihtimali düşük görülüyor. Esra Özakça da, 22 Mayıs’ta eşi ve Nuriye Gülmen tutuklandığından beri 103 gündür açlık grevini sürdürüyor. Türkiye’de geçen yıl yaşanan darbe girişimi gerekçesiyle 21 Temmuz’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında insan hakları ihlalleri ve mağduriyetlere halen çözüm bulunamiyor.

108 BİN 896 İHRAÇ

Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) ile kamu görevlerinden çıkartılanların sayısı 108 bin 896’ya ulaşmasına rağmen OHAL gerekçeli işsiz kalanlara ilişkin gerçek rakam belirsiz. Bu çerçevede mağduriyetleri incelemek üzere Ocak ayından beri hayata geçirilmesi umut edilen OHAL İnceleme Komisyonu ise henüz başvuruları kabul aşamasında. Sadece kamudaki ihraçları incelemek üzere görev alanı şimdiden kısıtlanmış olan Komisyon’a başvurularda sayılı günler kaldı. OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurmak için son gün olan 14 Eylül Perşembe günü, Türkiye kamuoyunda “FETÖ bağlantısı olmaksızın sol görüşlü oldukları için ihraç edilmiş kişiler” olarak tartışılan açlık grevindeki eğitimciler için de kritik tarih. O gün, işlerine geri dönme talebiyle açlık grevine başladıktan sonra 103 gündür tutuklu olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça aleyhine açılan davanın ilk duruşması yapılacak.

