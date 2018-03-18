KHK’zede polis vefat etti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan polis memuru Şahabettin Erdoğan (45), hastanenin giriş kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Geçen yılın Nisan ayında, soruşturma kapsamında açığa alınan, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Şahabettin Erdoğan, göğsünde bir ağrı hissedip, Ortaca Devlet Hastanesi’ne gitti. Erdoğan, acil servisin kapısına geldiğinde fenalaşıp, yere yığıldı. Yanına koşan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği 19 yıllık polis memuru, sedyeye alındı. Erdoğan’ın duran kalbi, doktorların müdahalelerine rağmen çalıştırılamadı. Bilinen sağlık sorunu olmayan Erdoğan’ın kalp krizinden ani ölümü dolayısıyla yakınları büyük üzüntü yaşadı. Erdoğan’ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, Yerbelen Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilip, helâllik alınması sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’un Gölhisar ilçesine gönderildi. Şahabettin Erdoğan’ın, dün Gölhisar Merkez Camii’nde, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. DHA

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